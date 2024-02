I bardzo dobrze, brakło jaj na wywalenie wfisty wcześniej to niech się z nim teraz męczy do konca sezonu, a jak tak dalej pojdzie to barcelony nawet w LM w przyszlym sezonie nie bedzie, a wtedy bankrut murowany, no chyba, ze znow tysiace dzwigni i przyjdzie marquez z rezerw trenowac pierwszy sklad xD