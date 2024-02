A co tu wyjaśniać. Rolnicy delikatnie mówiąc są #!$%@? i biorą sprawy we własne ręce. Syf zalewa nasz kraj. Ceny krajowych płodów rolnych spadają do najniższych poziomów od wielu lat. Wiele gospodarstw upada. Do tego wstrzymane wypłaty dopłat bezpośrednich bo ARiMR nie potrafi skontrolować hucznie wprowadzonych pseudo ekoschematow i już mówi że nawet wiecej niż połowa rolników nie przejdzie pozytywnej kontroli no i przede wszystkim brakuje kasy na ich wypłaty bo nie Pokaż całość