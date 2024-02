Trzeba by nie kraść. Ostatnio 40 mln dolarów co dostali na zakup amunicji - rozkradli. Na kanale historia realna mówili że do Afryki trafia amunicja i uzbrojenie z Ukrainy (które dostali od Zachodu). Żołnierze dostają spleśniałe jedzenie podczas gdy racje żywnościowe które od nas dostali sprzedawane są w lwowskich sklepach. Jak oni własne wojsko okradają to gdzie tu dalej. Żeleński od 2 lat nic nie robi z korupcją.