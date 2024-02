Co na to rząd?

Rząd ma to w dupie, tak jak resztę obywateli. do momentu jak protesty nie zaczną uderzać bezpośrednio w nich to nic nie zrobią.

Dla niech te protesty to nawet na plus, bo przez nie część społeczeństwa zaczyna się kłócić, a to im na rękę bo skłóconymi ludźmi łatwiej się rządzi.