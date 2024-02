Oczywiście że będzie rosła. Ale kto do tego doprowadził. Tarcze srarcze, bombelkowe, becikowe, 13,14 i inne socjalne gówna. Nauczyli pasożytów życia na kredyt społeczny to teraz będzie kwik. Posprzedawali prawa do emisji żeby rozdawać a ekonomiczni idioci się cieszyli bo pinionszki były na czas. Najgorsze jest to że teraz tego nikt nie zabierze bo beneficjenci na ulice wyjdą a co najgorsze nie zagłosują jak trzeba.