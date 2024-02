Ciekawe czy z własnej woli, czy była to jedyna opcja leczenia jaką mu zaproponowali? Dla przykładu w takiej Kanadzie ktoś się oburzał w internecie, bo mu zaproponowali eutanazję, ale nie mieli dla niego darmowej opieki dentysty.

Z resztą tam akurat niedawno zalegalizowali wszystkie narkotyki, a teraz pracują nad legalną eutanazją dla narkomanów (w sensie jako jedyne wskazanie).

Jeśli ten koleś przyczynił się do wprowadzenia eutanazji jako legalnej opcji, to biorąc pod uwagę Pokaż całość