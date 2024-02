Pokaż całość

Super art. ukrainskich analitykow o obecnej sytuacji, ktora generalnei jest do dupy, upadek Awdijiwki jesat niunikniony, morale spadja itd. https://geekweek.interia.pl/militaria/news-to-kwestia-czasu-analitycy-ocenili-strategie-ukrainy,nId,7319573 niech sobie kazdy przeczyta a potem dyskujtuje.Co wazne to jeszcze opublikowali zanim Zalnesky odwolal popularnego Zalenskiego co tez moze miec fatalne konsekwencje.Dobrze tez podsumowuja niszczenie floty ruskiej, ze dla siedzacego w okopach zolneirza nie ma to kolmpletnie zadnego znaczenia.Wykopki tez darly lach z koreanskich pociskow a to one mimo, ze