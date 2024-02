Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w mieszkaniu objętym pożarem bez opieki dorosłych była trójka dzieci

No i co w związku z tym? Dawniej normalnie najstarsze opiekowało się młodszymi. Nic nadzwyczajnego, a dziś #!$%@? sraczka w mediach, BO NIELETNI SAMI W DOMU, a później przewrażliwieni starzy, to by wjechali do szkoły samochodem, jak odwożą swojego smarka, bo jeszcze się coś Oskarkowi stanie.