Wiecie po co to jest, żeby trzymać za ryj obywatela aby nie nagrał czegoś głupiego i w internecie nie zamieścił bo przecież na pewno taka tabliczka powstrzyma szpiega. Ten kto to wymyślił to nie jest dureń tylko zamordysta. Do ściągania kamerek z samochodu aby przejechać obok takiego zakazu będzie jakiś specjalny teren czy pan policjant będzie od razu egzekwował prawo na wysokości zakazu?