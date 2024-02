Nic broń cię Boże nie sugeruję, ale pamiętam podobną sytuacje w miasteczku, gdzie mieszkali dziadkowie. Ogólnie to była rzeczka i teren podmokły, do której schodziła masa rur ze wzniesienia, na której było wybudowane kilkanaście domów. W większości było to odwodnienie terenu i zbieranie deszczówki z dachów (ogólnie dalej ten system istnieje i skutecznie osusza teren, a bagienko koło rzeczki jest dalej bagienkiem i nawet jest wpisane w jakiś program ochrony przyrody).Ale wracając Pokaż całość