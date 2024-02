Kochani Rosjanie, wiem że tutaj zaglądacie.

Mam do was jedno pytanie.

Kiedy zechcecie, aby to wam żyło się lepiej, niż innym gorzej?



WAM LEPIEJ, NIŻ INNYM GORZEJ?

Вам ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ ХУЖЕ?