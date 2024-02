Dodam jeszcze, że od sierpnia wiadomo było, że ostateczne wpływy z VAT w tym roku będą niże i wyniosą ok 250 mld. Nie przeszkadzało to politykom składać obietnice na setki miliardów złotych. O tej sprawie informował m.in. Sławomir Dudek, który napisał też powyższy tweet. Tyle, że jak Domański zwiększył te już wcześniej nierealne założone wpływy o 4 mld, to ... był chwalony przez "niezależnych" TVNowskich ekspertów, w tym Dudka ( ͡ ° Pokaż całość