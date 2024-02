wielkie korporacje są za "socjalizmem" w formie sprawiedliwości społecznej.

Bo nic tak nie zagraża wielkim korporacjom jak mali, zdeterminowani, aby coś osiągnąć.

Pokaż całość

socjalizm a progresywizm to nie to samo a korporacje są za progresywizmem dlatego, że im się opłaca i to modne, gdyby faszyzm był modny to by sobie ustawiały swastyki na profilówki a nie tęcze.w kapitalizmie mali zdeterminowani nie mają szans niczego osiągnąć w starciu ze zakumulowanym kapitałem.