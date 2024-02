WOLNE MEDIA - w ktorych nie zobaczycie ani tego co sie dzieje w Teskasie w USA, ani nie zobaczycie tego co sie dzieje w Brukseli, Niemczech, czy we Francji. Nie dowiesz sie tez niczego co sie dzieje w strefie gazy bo Radzio zabronil o tym mowic i nazywac rzeczy po imieniu.

Dobrze, ze ludzie sie w koncu budza i zaczynaja dostrzegac jaki piekny nowy system chca nam tu zafundowac.

Im bardziej system Pokaż całość