Dzwonili do mnie wiele razy różni scamerzy i serio chyba nigdy nie zrozumiem, jak można dać się im oszukać. Dzwoni typ z mocnym wschodnim akcentem, często nie zna nawet dobrze polskiego, wtrąca ruskie słowa, przecież to już na starcie powinno wzbudzić poważne podejrzenia i rozłączenie rozmowy. Następnie wciska ci jakąś grubą ściemę, a najlepsze jest to, że nawet jak mu powiesz, że nie zakładałeś żadnego konta inwestycyjnego, to on cię będzie przekonywał, Pokaż całość