Warszawa, Wrocław, Kraków - to miasta wojewódzkie w których znajduje się mnóstwo urzędów. A to oznacza, że obywatele są zmuszeni do wjazdu do tych miast. Teza, że SCT służą tylko urzędasom, by mniej musieli robić (samochodem obskoczysz 2-3 urzędy w ciągu dnia, komunikacją miejską jeden to szczyt) - jest do wybronienia. I przy okazji tłumaczy skąd takie zaangażowanie i aktywność urzędasów w temacie.