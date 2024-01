Teraz jest zbiórka na nowego konia, bo stary koń jest za stary i musi - jak to autorzy newsa eufemistycznie okreslili "przejść na emeryturę", co w praktyce oznacza, że stary koń trafi do rzeźni, gdzie przerobią go na karmę dla zwierząt. Dlatego w niedługim czasie spodziewać się należy drugiej zbiórki pt. "uratujmy starego konia z Helenowa! Każda złotówka się liczy, by koń, który całe życie pomagał dzieciom nie trafił do rzeźni! Pokażcie Pokaż całość