Czysty absurd. Z tego co było na wykopie jest projekt programu dopłat do ciężarówek. Nie da się ukryć, że dopłaty doprowadzają do zawyżania cen dofinansowywanych rzeczy.

Moim zdaniem przechodzenie na elektryczne ciężarówki na dłuższym dystansie nie ma sensu i jednym ze skutków tego działania, będzie wyeliminowanie polskiej konkurencji na rynkach unijnych.