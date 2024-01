Dla dzbanów piszących, że dziecko ma aż 14 lat. No pewnie, wiek burzy hormonalnej, to idealny czas by podejmować decyzje determinujące resztę życia. Najlepiej, to zmienić płeć jak ma 3 latka i ledwo co nauczyło się mówić prawda? Chory, naprawdę chory i zdegenerowany świat.