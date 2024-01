Ładunek W9, przetestowany na tym filmie, wszedł do arsenału USA w 1952 roku, a wycofano go w 1957. Zastąpiono go ładunkami W19 i W33, również przeznaczonymi do strzelania z artylerii wielkokalibrowej. Z pozostałości po wycofanych W9 zrobiono niezbyt udany ładunek T4, który mógł być rozmontowany na 4 części po kilkanaście kg każda i transportowany przez 4 pieszych żołnierzy.