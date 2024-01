Tatjana Zdanoka z Parlamentu Europejskiego spędziła dekady na głośnym popieraniu polityki Rosji zarówno w Strasburgu jak i Rydze. The Insider dziś ujawnia wyciek maili potwierdzający, że Zdanoka pracowała dla FSB Fifth Service raportując dwóm różnym oficerom Rosji conajmniej od 2004 do 2017.