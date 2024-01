Łotwa i Estonia nie powinny w ogóle należeć do NATO. Jak ruscy zaatakują te kraje, to przyjemnie będzie ginąć za 1/4 obywateli rosyjskich.

1/4 ludności Estonii to Rosjanie.

1/4 Łotwy to Rosjanie lub rosyjskojęzyczni obywatele tego kraju.

Litwa już budzi wątpliwości, ale jest (chyba) jeszcze akceptowalna.



To tak jakby przyjąć Ukrainę do NATO. Połowa ludności mówi po rosyjsku. Wspaniały biznes.

Połowa czci armię czerwoną (teraz może jest inaczej), a druga banderę.