Dziś z Ursulą von der Leyen w konkurencji rozmywania niemieckiej winy za niemieckie obozy śmierci w okupowanej Europie przegrywa każde zdarzenie, łącznie z Obamowymi "Polish death camps", i to o wiele długości. Co więcej, ona robi to korzystając z uwiarygadniającej formuły komunikacji pod flagą UE.