Stałe wypchnięcie Rosji poza system europejski stwarza warunki realnej współpracy Europy wschodniej z zachodnią. To podstawa. Inaczej nie może być mowy o wspólnej polityce. Nie ma możliwości dalszego zacieśniania współpracy ramach UE ( wspólnej polityki zagranicznej itp), gdy zachód współpracuje z Rosją. To fundamentalny interes krajów wschodu. Jeśli kraje wschodniej flanki wszystkim na zachodzie tego do głowy nie wbiją i wcielą w życie to marne szanse na powodzenie projektu europejskiego. Następnym krokiem Pokaż całość