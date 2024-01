͡

Coraz więcej chętnych do przyłączenia się do AfD

Remigracja - nawet fajne słowo wymyślili. I chyba przypadło ludziom do gustu.Kojarzy się z migracją - czystym dobrem i metafizyką (Czyli już nie tylko chcą głosować ale też wstępować do partii. Nieźle.Wygląda na to, że taktyka lewicy się ludziom przejadła. Bo jak nazywasz każdego o innych poglądach faszystą i nazistą, to bardzo szybko te