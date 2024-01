To, że do nas lewica ściąga Afrykanów to jest jeszcze do wytłumaczenia, bo nie ma większych przeszkód naturalnych. ale widziałem film z granicy w Teksasie gdzie strażnik pyta się zatrzymanych czarnych skąd są i ci ani me ani be, zaczął wymieniać kraje no kiwnęli głową jak padła Somalia! Jak oni znaleźli się w Meksyku z Somalii? Co mają na celu wielcy tego świata, realizując plan kolonizacji czarnymi Europę i Stany?