Rządzący komuniści nie mogą dopuścić innej strony, dla tego CDU chce całkowitej rządowej kontroli nad mediami i przepływem informacji, skoro nie udało im się usunąć demokratycznie wybranego AfD. Ale to AfD jest problemem nie to, że obecna władza łamie własne prawo XD



Wpuścili miliony nielegalnych imigrantów 800 tysięcy siedzi u nich na zasiłkach nie pracując zwiększyli drastycznie przestępczość, ale to AfD jest problemem XD