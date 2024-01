Wcale bym się nie zdziwił że jak to w publicznych zamówieniach bywa to najważniejsze żeby przelewy poszły a towar może być gównianej jakości bo w sumie czemu nie. W przetargu, ktory pewnie i tak jest ustawiony pod konkretną firmę możliwe że jest tylko wymóg żeby kalorycznosc sie zgadzala bo taki jest przepis. Oddaje krew od 15 lat. Jedynie mleczna z terrawity się do czegoś nadaje a reszta to syf jakich mało.