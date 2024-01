Pokaż całość

Program 500+ wprowadzono w lipcu 2019Zaokrąglijmy do 2020Program co roku kosztuje 40mld złElektrownia atomowa kosztuje... 40mld złProgram 800+ będzie kosztował 60mld złTo oznacza, że rząd od 2020 do 2024 mógłby już być w trakcie stawiania czwartej elektrowni atomowej.Wiadomo, że elektrownia atomowa nie buduje się rok czy dwa, raczej 10-15To i tak oznaczałoby, że w 2040 mielibyśmy co najmniej 4 elektrownie atomowe.A zamiast