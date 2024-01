Ale chwila, moment.

Mam wykupiony kilka m-cy temu smart na rok. Jak go kupowałem to wiedziałem jakie są warunki i na nie zgodziłem się a teraz Allegro w połowie czasu mi te warunki zmienia. Znaczy co, mogę teraz od nich zażądać zwrotu, bo to już nie ta usługa, którą kupiłem?



Zakładam, że pewnie oleją taki wniosek.

To chyba nadaje się do UOKiK.