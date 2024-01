Po wielu tygodniach udało nam się dotrzeć do weterana Waffen SS z łotewskiego legionu SS. Zapytaliśmy czy wierzył w Hitlera, czy wiedział o obozach koncentracyjnych i zbrodniach wojennych. I czy jest coś, czego do dzisiaj żałuje. Marsze weteranów SS na Łotwie co roku wywołują kontrowersje na świecie