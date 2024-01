Instytucje aresztu "wydobywczego trzeba znieść w #!$%@?.

Jeśliprokuratura i policja w 3 miesiące nie zbierze materiału dowodowego wystarczającego do skazania to już tego nie zrobi i nie powinien mieć nikt prawa człowiek trzymać w areszcie "tak długo aż się przyzna albo chlapnie" bo to o to w tym chodzi.



W tym kartonowym państwie wystarczy że ktoś cie pomówi i życie #!$%@?.