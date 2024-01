Powinno się jeszcze zadbać o nasze zdolności walki elektronicznej, czyli m.in. urządzenia do zakłócania sygnałów sterujących i wideo wrogich dronów, detekcja lokalizacji wrogich dronów i operatorów.



Do tego powinny być opracowywane techniki uodparniające na WRE wroga, np. wspomaganie AI w postaci rozpoznawania obrazów, tak by po namierzeniu celu AI w sprytny sposób pokierowało dronem w cel bez konieczności radiowej komunikacji z operatorem.