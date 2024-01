Ciekawe co by się stało jakby dwóch takich szeryfów spotkało się na drodze? Taka sytuacja: ten z suva hamuje przed nagrywającym, a za nagrywającym powinien nadjechać kolejny napinacz, wyprzedzić tego gamonia i zacząć jeszcze bardziej zwalniać. Zaczęli by w końcu cofać by udowodnić kto ma mniejszego siusiaka?