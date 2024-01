Nasi powinni byc mediatorem w tych rozmowach i naciskac stanowczo Banderowcow do zlozenia broni. To by byla najlepsza zagrywka. Gdyby tylko reprezentowali Polski interes to wydaje sie najlepsza strategia. A przede wszystkim powinnismy wlaczyc sie w te rozmowy , dla mnie to jasne dzialanie na szkode panstwa. Mianowicie brak jakiegokolwiek dialogu z Ruskiem. Jak gdyby gdzies mieli czy wojna do nas dotrze , a wrecz nawet jakby to bylo im na reke. Pokaż całość