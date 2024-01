Ciężko mi komentować słowa gen. Szymczyka, bo to osoba skrajnie skompromitowana. Gdy odsłaniamy teraz w ministerstwie to, co działo się w sprawie słynnego granatnika, to wiem, że mieliśmy do czynienia z tuszowaniem afery powiedział w programie "Gość 19.30" w TVP Info Marcin Kierwiński.