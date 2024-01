Biedronka jest praktycznie taka sama cenowo co Lidl. Przy promocjach zgodzę się że dużo częściej korzystam w Biedronce, ale za to w Lidlu pewniejsze mięso, dużo lepsze pieczywo no i nie trzeba omijać palet czy jakiegoś gówna cieknącego z lodówek. Overall Lidl>Biedronka.