SCT w Krakowie to jest gwoźdź do trumny dla miasta. Zbiorkom to tragedia. Korki są wywołane przez idiotyczną organizacje ruchu, nadmiar świateł i blednie zaplanowane inwestycje drogowe. Brak miejsc parkingowych, pomimo że jest na nie miejsce. Biznes z miasta ucieka na obrzeża i do okolicznych miejscowości. Tak samo mieszkańcy co mają ciut więcej kasy. Kto się wzbogacił ten z miasta wypruwa. Szalejąca patodeweloperka która betonuje każdy skrawek zieleni. Wszystkie te nowe modle Pokaż całość