Ja nie wiem co nam ma dać taka informacja. Albo niby co mają Łotysze zrobić "jak Putinowi się zechce"?



Tak dla perspektywy to w ruskiej armii jest więcej ludzi niż na Łotwie Łotyszy. Całe Łotewskie siły zbrojne to tak mniej więcej 1/4 tego, co każda ze stron wojny na Ukrainie wystawiła do walki o Bachmut.