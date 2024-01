Daj ukrom palec to upier... Ci rękę siekierą. Taki naród. Europa zachodnia i USA naiwnie im pomagała od początku tej wojny. Zarówno zwykli ludzie jak mogli, jak i rządy miliardowymi środkami. A ci co chwilę wysyłają w świat takie informacje. Z takim podejściem pazerne Ukry my Polacy życzymy powodzenia!