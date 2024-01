3k kary to dla niego nic. Mam nadzieję, że drugi raz go wezwą, a za drugim razem jak tak samo #!$%@?, to 3 lata w zawiasach. A potem, że odwieszą. I koniec kariery na parę lat.



Tak czy inaczej, chyba ktoś go poprosił, aby nic nie mówił.