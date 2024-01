To, że politycy kradną to wiedziałem.

To, że bywają kanaliami to wiedziałem.

To, że walczą by zachować koryto to wiedziałem.



Pokaż spoiler

PiS najbardziej zbulwersował mnie szastaniem pojęciem patriotyzmu w najniższy możliwy sposób. To są szkody, które trudno odbudować. Teraz byle kanalia uważa się za patriotę (albo obrońcę "konstytucji" albo "praworządności").