Niższy wiek emerytalny k*biet to oczywista dyskryminacja więc wiele osób popiera zrównanie wieku emerytalnego dla k*biet i mężczyzn i to jest gigantyczny błąd

Przypominam wiek Emerytalny:

Mężczyźni - 65

k*biety - 60

Średnia długość życia

Mężczyźni - 73,4

k*biety - 81,1

A więc UWAGA

Mężczyźni żyją na emeryturze średnio 8 lat tymczasem k*biety 21!!!!

Nawet jeśli podniesiemy wiek emerytalny dla k*biet o te 5 lat to nadal zostaje nam ponad 8 lat Pokaż całość