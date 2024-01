Czego się boi? Tego że jako największa firma w Polsce, z przychodami na poziomie 300 miliardów złotych rocznie, mieli szansę i możliwość do największej defraudacji pieniędzy w historii Polski. Okaże się, że to co do tej pory zostało wykryte w TVP, w Funduszu Sprawiedliwości itd to były tak naprawdę drobne, w porównaniu do tego co zostanie wykryte w Orlenie.