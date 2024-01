Siedział przez trzy miesiące i płacze xD (dlaczego ten iks de - o tym na końcu). Wielu siedzi po dwa lata i więcej w takich "aresztach wydobywczych". Partia nie ma tu wiele do rzeczy, takie areszty stosowano również za PO i wcześniejszych rządów.



Taki areszt stosuje się wtedy, gdy debil-prokurator nie ma dostatecznych dowodów na to, że popełniłeś zarzucane przestępstwo, organizacja policyjnopodobna nie potrafi ich zebrać. No, to wnioskuje się o areszt Pokaż całość