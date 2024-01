Przecież normalni, myślący ludzie wiedzieli to od początku. To świetna okazja, żeby przerzucić swoich i zwerbowanych agentów do wrogiego kraju i niszczyć go od środka.



Sami migranci też są bronią; tysiące nierobów z rozczeniami. Patrzcie, co się w Niemczech dzieje. Ile miliardów euro muszą w nich ładować.

I co mają w zamian? Rekordowe poziomy ciężkich przestępstw.