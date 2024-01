SCT jest tylko jednymi z wektorów ataku, już nam podnieśli opłaty za używanie auta i takich małych sztyletów będzie więcej, wyższe ceny, wyższe ceny paliw, wyższe ceny części, pozwolenia, zezwolenia ale cel jeden: ograniczyć ruch plebsu do minimum w celu kontroli/redukcji populacji.



Jak ktoś myśli, że to szurskie pomysły to wystarczy zobaczyć o czym mówią otwarcie, wprost w swoich kręgach z aplauzem klaunów. To nie są plany wymyślone na 5 lat lecz Pokaż całość