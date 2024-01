To jest takie proste.



Rosja chciała zająć Ukrainę, ze względu na produkcję żywności



Cała walka idzie o to aby Ukraina eksportowała do Afryki produkty rolne, na Bliski Wschód tez.



Wyobraźcie sobie takie narzędzie w rękach ruskich.



Europa przestałaby stanowić o sobie.



Głód w Afryce spowodował by powódź imigrantów nie do zatrzymania. A potem mając miliony zagubionych ludzi służby zadbałby o wojnę wewnętrzną w UE