'Na nauce, dobru całej ludzkości, uwłaszczyło się kilka korporacji' to co zawarte jest w artykule to czubek góry lodowej ale tytuł bardzo trafny.

M$ i wielu innych właśnie uwłaszczyli się na wiedzy całej cywilizacji. Mają już AI które zostało nauczone na tym co jest opublikowane w necie. Właściciele AI uwłaszczają się na wiedzy całej ludzkości.

Korzystam z chatgpt namiętnie, to, co to 'wie' a nawet i potrafi to coś czego ludzie jeszcze Pokaż całość