Nie ufasz mi? Nie kochasz mnie? To Twoje dziecko,

Jak widać żadna siła polityczna w Polsce nie daje #!$%@? o to i ważne, aby facet płacił, a jego stan psychiczny, emocjonalny jest nieistotny.Co by należało zrobić, aby do takich sytuacji nie dopuścić? Banalnie prostą rzecz, a mianowicie obowiązkowe testy na ojcostwo.Obowiązkowe dlatego, że gdyby były "na żądanie" to rozpocznie się przez kobiety szantaż emocjonalny i psychiczne znęcanie się nad facetem: